Футболист сборной Турции Языджи прибудет на сбор ЦСКА 20 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Полузащитник сборной Турции по футболу Юсуф Языджи, арендованный московским ЦСКА у французского "Лилля", прибудет на сбор российской команды 20 января. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Адем Чебечи.

ЦСКА объявил об аренде Языджи у "Лилля" 19 января. Соглашение с возможностью последующего выкупа трансфера рассчитано до окончания текущего сезона. Пресс-служба армейцев сообщила, что 24-летний игрок присоединится к новой команде на сборе в испанском Кампоаморе в ближайшие дни.

"Юсуф присоединится к ЦСКА завтра. Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа - €12 млн. Стоимость аренды - €350 тыс.", - сказал Чебечи.

Языджи является воспитанником турецкого "Трабзонспора", за который выступал с 2015 по 2019 год, после чего перешел в "Лилль". В 89 проведенных матчах за французский клуб он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Турции он провел 38 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

ЦСКА после 18 туров располагается на четвертом месте в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда в гостях встретится с московским "Спартаком" 26 февраля.