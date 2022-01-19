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Футбол в России

Футболист сборной Турции Языджи прибудет на сбор ЦСКА 20 января

19 января российский клуб объявил о переходе полузащитника на правах аренды

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Полузащитник сборной Турции по футболу Юсуф Языджи, арендованный московским ЦСКА у французского "Лилля", прибудет на сбор российской команды 20 января. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Адем Чебечи.

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ЦСКА объявил об аренде Языджи у "Лилля" 19 января. Соглашение с возможностью последующего выкупа трансфера рассчитано до окончания текущего сезона. Пресс-служба армейцев сообщила, что 24-летний игрок присоединится к новой команде на сборе в испанском Кампоаморе в ближайшие дни.

"Юсуф присоединится к ЦСКА завтра. Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа - €12 млн. Стоимость аренды - €350 тыс.", - сказал Чебечи.

Языджи является воспитанником турецкого "Трабзонспора", за который выступал с 2015 по 2019 год, после чего перешел в "Лилль". В 89 проведенных матчах за французский клуб он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Турции он провел 38 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

ЦСКА после 18 туров располагается на четвертом месте в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда в гостях встретится с московским "Спартаком" 26 февраля.

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