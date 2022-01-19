Матч чемпионата России по волейболу с участием "Белогорья" отменен из-за ковида в команде

ТАСС, 19 января. Матч 14-го тура чемпионата России по волейболу между "Белогорьем" и московским "Динамо" отменен из-за положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков белгородской команды. Об этом сообщает пресс-служба "Белогорья".

Игра должна была пройти 22 января в Белгороде. Новая дата проведения матча будет названа позднее. Сколько игроков "Белогорья" заражены коронавирусом, не сообщается.

"Белогорье" занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 19 очков в 12 матчах. "Динамо" идет третьим с 29 очками в 13 матчах.