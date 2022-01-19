Курашов: cборная России по фристайлу может получить дополнительные квоты на Олимпиаду

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федерация фристайла России (ФФР) ведет переговоры с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу получения сборной России дополнительных квот на Олимпийские игры в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент ФФР Алексей Курашов.

"Квалификационный период закончился, сейчас идет перераспределение невыбранных квот между командами-участницами, и, учитывая нашу ситуацию, мы работаем с FIS и МОК, поэтому 21 января объявим состав на Олимпийские игры. Дополнительные квоты получают в период распределения, если следующая по рейтингу страна претендует на эту квоту. Мы на сегодняшний день все квоты, которые заработали, подтвердили. Сейчас речь идет о тех квотах, которые мы не получили из-за пропусков этапов в Канаде и США", - сказал Курашов.

Российские фристайлисты, выступающие в дисциплине "хаф-пайп", пропустили этапы Кубка мира в США и Канаде из-за отсутствия сертификатов о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.