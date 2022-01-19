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НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Орлов может получить дисциплинарное взыскание за удар соперника

Нападающий "Виннипега" Николай Элерс не смог продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ после столкновения с россиянином
Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов
© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 19 января. Российскому защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрию Орлову грозит дисциплинарное взыскание за удар соперника коленом во время матча с "Виннипегом". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч прошел в ночь на среду. На 54-й минуте игры Орлов ударил коленом датского нападающего "Виннипега" Николая Элерса, но никакого наказания со стороны арбитра назначено не было. Встреча завершилась победой "Вашингтона" в овертайме со счетом 4:3. Элерс после инцидента не смог продолжить матч, нападающий не примет участия в матче против "Нэшвилла" в пятницу.

Сообщается, что Орлов в среду примет участие в слушаниях в департаменте безопасности игроков НХЛ.

"Вашингтон" после 40 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

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