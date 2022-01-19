Хоккеист "Вашингтона" Орлов может получить дисциплинарное взыскание за удар соперника

ТАСС, 19 января. Российскому защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрию Орлову грозит дисциплинарное взыскание за удар соперника коленом во время матча с "Виннипегом". Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матч прошел в ночь на среду. На 54-й минуте игры Орлов ударил коленом датского нападающего "Виннипега" Николая Элерса, но никакого наказания со стороны арбитра назначено не было. Встреча завершилась победой "Вашингтона" в овертайме со счетом 4:3. Элерс после инцидента не смог продолжить матч, нападающий не примет участия в матче против "Нэшвилла" в пятницу.
Ehlers incensed at the officials after he gets kneed by Orlov, resulting in no penalty on the play pic.twitter.com/NhfqczpGmO— NHL Review (@nhl_review) January 19, 2022
Сообщается, что Орлов в среду примет участие в слушаниях в департаменте безопасности игроков НХЛ.
"Вашингтон" после 40 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона.