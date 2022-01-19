ЦСКА отстранил от работы создателей презентации новичка команды Языджи

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Создатели презентационного видеоролика о переходе в футбольный клуб ЦСКА полузащитника французского "Лилля" Юсуфа Языджи отстранены от работы. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью армейского клуба Сергей Аксенов.

В среду ЦСКА объявил о переходе в клуб 24-летнего турецкого полузащитника Юсуфа Языджи на правах аренды. Пресс-служба команды опубликовала презентационный ролик, в котором была смоделирована переписка клуба с игроком. В частности, в ней присутствовала шутка о "русских Наташах", которая была негативно воспринята значительной частью болельщиков армейского клуба. После появления отрицательных отзывов в социальных сетях видео было удалено, а главный редактор клубного телевидения ЦСКА Екатерина Кирильчева принесла извинения за его публикацию.

"То, что произошло, недопустимо. Извинения уже принесены, в том числе игроку. Виновные в данной ситуации отстранены от работы", - сказал Аксенов. На вопрос ТАСС, идет ли речь об увольнении создателей ролика, собеседник агентства отметил, что этот вопрос находится "в компетенции руководства клуба".

Языджи является воспитанником турецкого "Трабзонспора", за который выступал с 2015 по 2019 год, после чего перешел в "Лилль". В 89 проведенных матчах за французский клуб он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Турции он провел 38 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

ЦСКА после 18 туров располагается на четвертом месте в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда в гостях встретится с московским "Спартаком" 26 февраля.