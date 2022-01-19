УГМК сыграет с "Факелом" в полуфинале Лиги чемпионов по настольному теннису

ТАСС, 19 января. УГМК из Верхней Пышмы обыграл германский "Ной-Ульм" во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов по настольному теннису и вышел в полуфинал турнира.

УГМК победил "Ной-Ульм" со счетом 3-0. В первой встрече матча англичанин Лиам Пичфорд в трех партиях переиграл россиянина Владимира Сидоренко (13:11, 14:12, 11:5), затем датчанин Джонатан Грот также в трех сетах победил Льва Кацмана (11:7, 11:4, 11:5), хорват Томислав Пуцар обыграл грека Иоанниса Сгурупулоса (11:5, 16:14, 11:2). Первый матч завершился победой УГМК со счетом 3-0.

В полуфинале УГМК сыграет с оренбургским "Факелом", который в четвертьфинале встречался с португальским "Спортингом". В понедельник клуб из Португалии принял решение не приезжать на ответный матч четвертьфинала, и ему было засчитано техническое поражение. Первый матч завершился со счетом 3-0 в пользу оренбуржцев. Даты полуфиналов будут определены позднее.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории). УГМК дважды выходил в финал, где оба раза уступали оренбуржцам.