Игрок "Ной-Ульма" Кацман: матч Лиги чемпионов по настольному теннису с УГМК был неудачным

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ответный матч Лиги чемпионов по настольному теннису против УГМК из Верхней Пышмы мог сложиться лучше для германского "Ной-Ульма". Такое мнение ТАСС высказал игрок "Ной-Ульма", чемпион Европы в парном разряде, россиянин Лев Кацман.

УГМК победил "Ной-Ульм" со счетом 3-0. В первой встрече матча англичанин Лиам Пичфорд в трех партиях переиграл россиянина Владимира Сидоренко (13:11, 14:12, 11:5), затем датчанин Джонатан Грот также в трех сетах победил Кацмана (11:7, 11:4, 11:5), а хорват Томислав Пуцар обыграл грека Иоанниса Сгурупулоса (11:5, 16:14, 11:2). Первый матч завершился победой УГМК со счетом 3-0. В полуфинале УГМК сыграет с "Факелом" из Оренбурга.

"Все могло быть хуже. Мы прошли первую стадию, потом оказались в одной группе с "Факелом", очень сильной командой, польской "Богорией" и чешским "Эль-Нино" и заняли там второе место. Конечно, наши два матча с УГМК - это неудача. Могли сыграть гораздо лучше, если бы каждый из нас показал хотя бы 60% своих возможностей", - сказал Кацман.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории). УГМК дважды выходил в финал, где оба раза уступал оренбуржцам.