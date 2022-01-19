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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийские чемпионы Садулаев, Сидаков и Угуев не выступят на Гран-при "Иван Ярыгин"

Турнир пройдет с 27 по 30 января
Абдулрашид Садулаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Победители Олимпийских игр в Токио в вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев освобождены от участия в Гран-при "Иван Ярыгин". Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

"Мы приняли решение освободить от участия в турнире Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова и Заура Угуева, но мы рассматриваем участие этих спортсменов в чемпионате Европы", - сказал Тедеев.

Гран-при "Иван Ярыгин" пройдет в Красноярске с 27 по 30 января. Затем у команды будет два учебно-тренировочных сбора, где будет определяться состав на следующие старты.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при, с 2020 года перестал носить статус рейтингового.

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Садулаев, Абдулрашид БулачевичЛетние олимпийские виды спортаУгуев, Заур РизвановичСидаков, Заурбек Казбекович
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