Мамиашвили: Гран-при "Иван Ярыгин" поможет молодым борцам заявить о себе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что первый после Олимпийских игр в Токио Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске станет для молодых борцов шансом проявить себя. Об этом он рассказал ТАСС.

Гран-при "Иван Ярыгин" по вольной борьбе пройдет в Красноярске с 27 по 30 января. Как ранее сообщил ТАСС главный тренер российской команды Дзамболат Тедеев, от участия в турнире освобождены чемпионы Игр Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев.

"Вопрос участия или неучастия чемпионов Игр в турнире в Красноярске было решением главного тренера, у него на этот счет свое мнение, и каждый случай индивидуален - Угуев, например, приболел, хотя собирался бороться на Гран-при, но какой смысл его сейчас заявлять? Надо понимать, что мы находимся по сути в начале олимпийского цикла, но он будет коротким - до Олимпиады в Париже всего два с половиной года, а значит сейчас в Красноярске самое время проявлять себя молодежи нашей сборной, это их шанс, - рассказал Мамиашвили. - Вместе с тем напомню, что конкуренция должна быть, и только она дает возможность реализовать себя".

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при, с 2020 года перестал носить статус рейтингового.