НХЛ проведет 95 матчей во время олимпийской паузы

ТАСС, 19 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) проведет 95 игр в период с 7 по 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В среду пресс-служба НХЛ опубликовала новый календарь игр. Новые даты были организованы таким образом, чтобы каждая из 32 команд НХЛ смогла провести все 82 игры до окончания регулярного сезона 29 апреля. Изначально на 7-22 февраля была запланирована пауза на Олимпийские игры, однако НХЛ отказалась отпускать игроков в Пекин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

"Мы глубоко признательны нашим болельщикам за их поддержку и понимание в это непростое время, а также нашим клубам, профсоюзу игроков НХЛ и игрокам за их сотрудничество в беспрецедентно сложном изменении расписания", - сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

С 18 ноября 2021 года по 18 января 2022 года НХЛ перенесла 98 матчей. В большинстве случаев это было связано со вспышкой коронавируса в составах команд.