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НХЛ

Защитника "Вашингтона" Орлова дисквалифицировали на две игры НХЛ за удар соперника коленом

На 54-й минуте домашней игры против "Виннипега" Орлов ударил коленом датского нападающего гостей Николая Элерса
Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов AP Photo/Nick Wass
Описание
Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 20 января. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрий Орлов пропустит два ближайших матча команды в регулярном чемпионате из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На 54-й минуте домашней игры против "Виннипега", которая прошла в ночь на среду, Орлов ударил коленом датского нападающего гостей Николая Элерса, но никакого наказания со стороны арбитра назначено не было. Встреча завершилась победой "Вашингтона" в овертайме со счетом 4:3. Элерс после инцидента не смог продолжить матч, нападающий не примет участия в матче против "Нэшвилла" в пятницу. Орлов пропустит матчи "Вашингтона" против "Бостона" (21 января, 03:00 мск) и "Оттавы" (23 января, 03:00 мск).

"Вашингтон" после 40 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Орлов в текущем сезоне провел за команду 38 встреч, в которых набрал 19 очков (пять голов + 14 передач).

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