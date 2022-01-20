Защитника "Вашингтона" Орлова дисквалифицировали на две игры НХЛ за удар соперника коленом

ТАСС, 20 января. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрий Орлов пропустит два ближайших матча команды в регулярном чемпионате из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На 54-й минуте домашней игры против "Виннипега", которая прошла в ночь на среду, Орлов ударил коленом датского нападающего гостей Николая Элерса, но никакого наказания со стороны арбитра назначено не было. Встреча завершилась победой "Вашингтона" в овертайме со счетом 4:3. Элерс после инцидента не смог продолжить матч, нападающий не примет участия в матче против "Нэшвилла" в пятницу. Орлов пропустит матчи "Вашингтона" против "Бостона" (21 января, 03:00 мск) и "Оттавы" (23 января, 03:00 мск).