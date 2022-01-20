Хоккеисты "Металлурга" до 21 января должны выйти из карантина

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" должны выйти из карантина к пятнице. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент и директор "Металлурга" Сергей Ласьков.

Ранее девять игроков "Металлурга" заразились коронавирусом, из-за чего матч регулярного чемпионата с "Йокеритом", который был намечен на 13 января, был отменен. Позднее сезон был приостановлен из-за коронавируса и паузы на Олимпиаду.

"Игроки выходят потихоньку, осталось всего четыре человека с положительным тестом, - сказал Ласьков. - Остальные тренируются отдельно в группах, команде дадим неделю на восстановление. Думаю, до пятницы все выйдут из карантина".

В начале февраля "Металлург" отправится на сбор в Минск. "Там хорошая база, хорошие условия для тренировок, мы и летом там проводили подготовку. Планировали провести контрольные матчи, но ЦСКА и "Амур" отказались. Обговорили два контрольных матча со сборной Белоруссии или с минским "Динамо", - отметил он.