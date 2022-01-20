В IIHF объяснили, в каких случаях можно проводить замены игроков в сборных до Олимпиады

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборным по хоккею разрешено делать изменения в составах до старта Олимпиады в Пекине в случаях травм, нарушений антидопинговых правил, положительных тестов на коронавирус. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Женский олимпийский хоккейный турнир пройдет 3-17 февраля, мужской - 9-20 февраля. Состав мужской сборной России будет объявлен 23 января, женский - до конца нынешней недели.

"Крайний срок подачи заявок - 24 января, но замены в составах допустимы до начала турниров в обоснованных случаях: по медицинским показателям, в связи с нарушениями антидопинговых правил, позитивным ковид-тестом или карантином, - сказали в пресс-службе. - Отметим, что это процесс между национальными и международным олимпийскими комитетами, поэтому больше информации есть у Олимпийского комитета России".