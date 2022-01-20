МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации, сообщает в четверг пресс-служба кабмина. Документ был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

Концепция нацелена на создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации молодых людей вести здоровый образ жизни. Планом реализации документа предусмотрено 44 мероприятия по формированию единого физкультурно-спортивного образовательного пространства для раскрытия потенциала детей.

"Концепцией предусмотрено создание во всех регионах России школьных спортивных лиг, детских спортивно-оздоровительных лагерей, строительство и модернизация инфраструктуры, в том числе возведение модульных бассейнов и площадок с уличными тренажерами шаговой доступности даже в самых удаленных населенных пунктах России. К этой работе будем привлекать малый и средний бизнес. Наша цель, чтобы к 2030 году спортом регулярно занимались не менее 90% всех детей", - приводит пресс-служба слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Также в рамках концепции запланирована разработка региональных программ развития детско-юношеского спорта и совершенствование материально-технических баз общеобразовательных организаций и спортивных школ. Реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

О подготовке этого документа Мишустин говорил 10 января на совещании с вице-премьерами. Концепцию предстоит реализовать в два этапа. По его словам, на первом этапе, в ближайшие три года, будет создано единое физкультурно-спортивное образовательное пространство, которое "объединит ребят независимо от того, в каком клубе или секции они занимаются, то есть у всех будет доступ к хорошей инфраструктуре и помощь тренеров".

Кроме того, продолжил премьер, планируется создать цифровую информационную систему, которая поможет контролировать деятельность спортивных детско-юношеских организаций.