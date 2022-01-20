Российские лыжники планируют провести первую тренировку на олимпийской трассе 31 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам планирует провести первую тренировку на олимпийской трассе 31 января. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

"Мы прилетим в Пекин 30 января утром, - сказал Бородавко. - Что касается начала тренировок, то мы будем действовать, исходя из того, насколько тяжелым будет перелет. Сейчас планируем, что первая тренировка, скорее всего, состоится 31 января. Но я не исключаю, что можем выйти на лыжню и 30 января вечером".

В состав олимпийской сборной, которая вылетит в Пекин 29 января рейсом из Милана, входят трехкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

В настоящее время сборная России по лыжным гонкам тренируется в северной Италии. "У нас все идет по плану, - отметил тренер. - Единственный минус - отсутствие соревнований. Со здоровьем спортсменов все порядке".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.