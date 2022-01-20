Сборная России по лыжным гонкам получит олимпийскую экипировку после прилета в Пекин

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские лыжники, включенные в состав национальной команды на Игры-2022, получат олимпийскую экипировку после того, как прилетят в Пекин. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В настоящее время команда готовится к Олимпиаде в горах северной Италии и планирует вылететь в Пекин 29 января рейсом из Милана.

"Экипировку нам привезут непосредственно в Пекин", - сказал Бородавко.

В состав олимпийской сборной России по лыжным гонкам вошли трехкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.