СМИ: дебютный поединок боксера Ковалева в первом тяжелом весе может состояться 12 марта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев может провести поединок с китайцем Мэном Фаньлунем в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) 12 марта. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Ковалев в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он нокаутом проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и лишился звания чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). На счету 38-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Фаньлун в 2020 году был обязательным претендентом на пояс Артура Бетербиева по версии Международной боксерской федерации (IBF), но поединок не состоялся. В послужном списке китайского боксера 17 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.