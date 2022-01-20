{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Тарасова назвала справедливым выбор фигуристов в одиночном катании на Олимпиаду в Пекине

В четверг Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав на соревнования в столице Китая
Татьяна Тарасова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Состав российской команды в одиночном фигурном катании на Олимпийские игры в Пекине является ожидаемым и справедливым. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

На эту тему
Фигурист Михаил Коляда вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине
Фигурист Михаил Коляда вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине

Состав российских фигуристов на Олимпиаду был объявлен в четверг. В мужском одиночном катании сборную России представят победитель чемпионата Европы Марк Кондратюк, бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев и вице-чемпион страны Михаил Коляда, пропускавший первенство Европы в Таллине из-за травмы. У женщин национальную команду представят чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова.

"Состав по одиночкам был ожидаемым, справедливым, - сказала Тарасова. - Что касается пар и танцев, какие могут быть вопросы? Относительно [танцоров Дианы] Дэвис и [Глеба] Смолкина, что, будут менять после чемпионата Европы и на Олимпийские игры новеньких возить? На чемпионат мира, может быть, другие пары поедут".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фигурист Михаил Коляда вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине
Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля
Фигурист Михаил Коляда вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине
Читать полностью