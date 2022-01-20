Тарасова назвала справедливым выбор фигуристов в одиночном катании на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Состав российской команды в одиночном фигурном катании на Олимпийские игры в Пекине является ожидаемым и справедливым. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Состав российских фигуристов на Олимпиаду был объявлен в четверг. В мужском одиночном катании сборную России представят победитель чемпионата Европы Марк Кондратюк, бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев и вице-чемпион страны Михаил Коляда, пропускавший первенство Европы в Таллине из-за травмы. У женщин национальную команду представят чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова.

"Состав по одиночкам был ожидаемым, справедливым, - сказала Тарасова. - Что касается пар и танцев, какие могут быть вопросы? Относительно [танцоров Дианы] Дэвис и [Глеба] Смолкина, что, будут менять после чемпионата Европы и на Олимпийские игры новеньких возить? На чемпионат мира, может быть, другие пары поедут".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.