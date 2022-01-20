Жулин: фигурист Семененко не воспользовался своим шансом, поэтому не попал на Олимпиаду

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Евгений Семененко не сумел воспользоваться своим шансом на чемпионате Европы, поэтому не попал в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал тренер чемпионов мира и двукратных победителей европейского первенства в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин.

Фигурист Михаил Коляда вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине

В состав мужской сборной России на Игры в Пекине попали чемпион Европы Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и не выступавший на европейском первенстве Михаил Коляда. Семененко и Петр Гуменник стали запасными.

"Считаю, что такой выбор у одиночников абсолютно правильный, - сказал Жулин. - Семененко дали шанс, и на чемпионате Европы Мозалев обыграл его второй раз после чемпионата России. Федерация поступила очень честно и справедливо. Состав абсолютно правильный и ожидаемый".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.