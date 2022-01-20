Тренер Мозалева прокомментировал включение фигуриста в состав сборной России на Олимпиаду

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Тренер российского фигуриста Андрея Мозалева Кирилл Давыденко волновался по поводу включения своего подопечного в состав на Олимпийские игры. Об этом Давыденко рассказал ТАСС.

Мозалев занял третье место на чемпионате России и стал четвертым на первенстве Европы. В четверг фигурист был включен в состав сборной России на Олимпиаду.

"Конечно, очень радостно было встретить новость о включении Мозалева в основной состав на Олимпиаду, - сказал Давыденко. - Ожидание после чемпионата Европы было волнительным. И для меня как для тренера большая честь, что нам оказали такое доверие. Постараемся подготовиться так, чтобы его оправдать, чтобы не подвести команду. Как будем готовиться? Как и к любому старту, в этом отношении мы различий не делаем".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.