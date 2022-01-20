Гончаренко заявила, что не сомневалась в попадании фигуриста Коляды на Олимпиаду

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко не сомневалась в попадании Михаила Коляды в окончательный состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

В состав мужской команды вошли серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Коляда, чемпион России и Европы Марк Кондратюк, бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев. Коляда пропустил чемпионат Европы из-за травмы. В число запасных включены Евгений Семененко и Петр Гуменник.

"Мне тоже кажется, что с составом мальчиков было все понятно, потому что чемпионаты России и Европы все расставили по своим местам, - сказала Гончаренко. - Выступление Кондратюка обеспечило ему путевку, Коляда тоже имел рейтинг и заслуги, поэтому обеспечил путевку. Мозалев по результатам последних двух стартов был выше Семененко, поэтому Семененко стал первым запасным".

"У меня не вызывал сомнений вызов Коляды в связи с травмой, потому что было оговорено, что повреждение несерьезное, решили подстраховаться. Это совершенно правильно, потому что это наш заслуженный спортсмен. Рисковать здоровьем не нужно в такой ситуации, он себе место заработал до чемпионата Европы. Лично у меня никогда не было никаких сомнений в вызове Коляды", - добавила Гончаренко.

Заслуженный тренер России рассказала, что ждет от мужчин чистых прокатов на Олимпиаде. "С мужчинами будет все гораздо сложнее, от них хочется [увидеть] чистых прокатов с техническим контентом, который мы видели на чемпионате Европы, - отметила Гончаренко. - Им будет достаточно сложно претендовать на первое место, потому что там есть перезаслуженный чемпион мира [Юдзуру Ханю] с более тяжелым контентом. Но жизнь - сложная штука, нужно бороться всегда, потому что чистые прокаты дают хороший результат, мы увидели на примере Кондратюка чистые прокаты и в короткой, и в произвольной программах [на чемпионате Европы], вот этого хочется видеть от наших мужчин, а какой будет расклад, соревнование есть соревнование, гадать неправильно и бесполезно, бороться все будут".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.