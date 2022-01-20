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Олимпиада-2022 в Пекине

Ягудин: состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду не стал неожиданным

По словам олимпийского чемпиона, решение по составу является логичным
Алексей Ягудин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Алексей Ягудин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выбор состава сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине является логичным. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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В состав мужской сборной попали чемпион Европы Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и не выступавший на европейском первенстве Михаил Коляда. Евгений Семененко и Петр Гуменник стали запасными.

"Решение федерации по составу на Олимпиаду для меня не стало неожиданностью, оно вполне логично. В танцах, парах и у девушек выбор был понятен практически сразу после чемпионата России. Основной вопрос у мужчин, конечно, стоял между Семененко и Мозалевым, особенно после того, как Михаил Коляда получил небольшую травму и не смог поехать на чемпионат Европы, а вопрос этот должен был решиться именно на чемпионате Европы. И если Семененко вырвал себе путевку на чемпионат мира в прошлом сезоне, то Мозалев, благодаря успешному катанию на чемпионатах России и Европы, где обошел Семененко, в этом сезоне добился права выступить на Олимпиаде", - сказал Ягудин.

"Так что в целом все действительно логично, но куда больше меня, да и всех, наверное, интересует выбор в командный турнир, причем в каждом из видов. И особенно у мужчин, поскольку шансы на медаль в индивидуальном турнире, объективно говоря, ничтожно малы", - добавил Ягудин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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