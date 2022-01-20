Гончаренко назвала предсказуемым и логичным состав фигуристок на Олимпиаду

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в женском одиночном катании логичен и предсказуем. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В женскую команду вошли чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова. Все спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе. В число запасных включены чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

"По одиночницам можно говорить, что все логично и предсказуемо, - сказал Гончаренко. - Но обычно на такие сложные соревнования по нескольким стартам смотрят, плюс специальный тренерский совет собирается, потому что их задача - собрать наиболее сильный состав, который будет представлять Россию. Поэтому по девочкам все было уже очевидно. Все хотели видеть в составе Лизу Туктамышеву, но понятно, что ее выступление на чемпионате России (седьмое место - прим. ТАСС) расставило все по своим местам, и то, что она первая запасная, тоже очевидно".

"Какие ожидания от девушек? Очень хочется видеть российский пьедестал. Хочется пожелать, чтобы они держались, были стабильны, а также удачи", - добавила Гончаренко.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.