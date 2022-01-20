Фигуристку Старыгину дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комиссия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил приняла решение дисквалифицировать фигуристку Валерию Старыгину на два года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Старыгина нарушила пункт 2.2 общероссийских антидопинговых правил, включающий использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода. Срок ее дисквалификации начинается с 18 января.

Старыгиной 26 лет, она выступала в танцах на льду в дуэте с Иваном Волобуевым. На их счету золотые (2011) и серебряные медали (2012) на Кубке Ниццы, а также серебряные медали на Кубке Стамбула (2011).