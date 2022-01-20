Плющенко считает, что фигурист Коляда справится с прокатами на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда является сильным спортсменом и справится с прокатами программ на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В четверг Коляда был включен в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Фигурист занял второе место на чемпионате России, который прошел в декабре, но не выступил на чемпионате Европы в Таллине из-за травмы. Коляда тренируется в группе Алексея Мишина.

"Что касается Михаила Коляды, который уже выступал на Играх, то он сильный спортсмен, - сказал Плющенко. - Он тренируется у моего великого тренера. Михаил не участвовал в чемпионате Европы, у них с Алексеем Николаевичем [Мишиным] было время. Они поработали, и он справится, я в него верю".

Коляда является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.