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Олимпиада-2022 в Пекине

Плющенко считает, что фигурист Коляда справится с прокатами на Олимпиаде в Пекине

В четверг спортсмен был включен в состав российской команды на Олимпийские игры
Евгений Плющенко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда является сильным спортсменом и справится с прокатами программ на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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В четверг Коляда был включен в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Фигурист занял второе место на чемпионате России, который прошел в декабре, но не выступил на чемпионате Европы в Таллине из-за травмы. Коляда тренируется в группе Алексея Мишина.

"Что касается Михаила Коляды, который уже выступал на Играх, то он сильный спортсмен, - сказал Плющенко. - Он тренируется у моего великого тренера. Михаил не участвовал в чемпионате Европы, у них с Алексеем Николаевичем [Мишиным] было время. Они поработали, и он справится, я в него верю".

Коляда является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Плющенко, Евгений ВикторовичОлимпиада-2022 в Пекине
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