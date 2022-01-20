Горшков: решение по составу российских фигуристов на Олимпиаду было единогласным

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Решение по составу сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине было принято единогласно. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпиаде представят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалев, в соревнованиях женщин выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В соревнованиях спортивных пар страну представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

"Состав опубликован. Он был определен в соответствии с решением экспертной группы федерации. Были ли дискуссии? Решение было единогласным", - сказал Горшков.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.