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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин заверил, что биатлонисту Латыпову будет организован перелет на Олимпиаду в Пекин

Тест на коронавирус Эдуарда Латыпова показал положительный результат 6 января, спортсмен был помещен на карантин

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская сторона организует биатлонисту Эдуарду Латыпову перелет на Олимпиаду. Об этом ТАСС сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Тест на коронавирус Латыпова показал положительный результат 6 января, спортсмен был помещен на карантин. Оргкомитет Игр требует, чтобы спортсмен вылетел в Пекин не раньше 28 января, в то время как сборная России по биатлону в полном составе отправится в китайскую столицу на два дня раньше.

"Все вопросы, связанные с логистикой и обеспечением тренировочного процесса, будут решены, никаких сбоев не произойдет, - сказал Матыцин. - Будем работать в соответствии с ситуацией и находить решения для того, чтобы наши ведущие спортсмены, в числе которых и Эдуард Латыпов, сохранили хорошую форму и приняли участие в Олимпиаде".

Латыпов в случае отрицательных результатов тестов 21 января переедет в Антхольц для участия в заключительном перед Олимпиадой этапе Кубка мира.

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Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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