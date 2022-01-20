Плющенко прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Чемпионаты России и Европы по фигурному катанию сыграли определяющую роль в выборе состава сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

"Думаю, все справедливо, чемпионаты России и Европы все показали, - сказал Плющенко. - Дебютантам Олимпиады могу сказать, что Игры - это совершенно другой старт, другие соревнования, другие эмоции, поэтому, кто бы что ни говорил, это особенный старт. Сейчас они приедут в Пекин, появятся новые впечатления, они увидят все эти команды, этот поток людей, церемонию открытия, легенд, это будет настоящим праздником. И сейчас им как никогда потребуется особая концентрация, своего рода энергосберегающий режим, нужно будет воздержаться лишний раз от прогулок, а когда они увидят на льду олимпийские кольца, это придаст им серьезный стимул".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.