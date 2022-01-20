{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Плющенко прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Чемпионаты России и Европы по фигурному катанию сыграли определяющую роль в выборе состава сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

На эту тему
Плющенко считает, что фигурист Коляда справится с прокатами на Олимпиаде в Пекине
Плющенко считает, что фигурист Коляда справится с прокатами на Олимпиаде в Пекине

"Думаю, все справедливо, чемпионаты России и Европы все показали, - сказал Плющенко. - Дебютантам Олимпиады могу сказать, что Игры - это совершенно другой старт, другие соревнования, другие эмоции, поэтому, кто бы что ни говорил, это особенный старт. Сейчас они приедут в Пекин, появятся новые впечатления, они увидят все эти команды, этот поток людей, церемонию открытия, легенд, это будет настоящим праздником. И сейчас им как никогда потребуется особая концентрация, своего рода энергосберегающий режим, нужно будет воздержаться лишний раз от прогулок, а когда они увидят на льду олимпийские кольца, это придаст им серьезный стимул".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
МОК рекомендует национальным комитетам выбрать двух знаменосцев на открытие Олимпиады-2022
На церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио знаменосцами российской команды были фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов
МОК рекомендует национальным комитетам выбрать двух знаменосцев на открытие Олимпиады-2022
Читать полностью