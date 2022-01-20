Чайковская считает, что на Олимпиаду был отобран сильнейший состав российских фигуристов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская считает, что на Олимпиаду был отобран сильнейший состав во всех видах. Об этом она рассказала ТАСС.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпиаде представят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалев, в соревнованиях женщин выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В соревнованиях спортивных пар страну представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

"Выбран наисильнейший состав, сильнее не подберешь. По двум стартам (чемпионаты России и Европы - прим. ТАСС) выявлены наиболее сильные спортсмены по всем видам, - сказала Чайковская - Советы дебютантам? У них есть замечательные тренеры, они им все расскажут и покажут, а советов со стороны не нужно".

На вопрос о составе на командный турнир, Чайковская ответила: "Состав на командный турнир не может быть объявлен, пока нам не будет известно, кто будет участвовать в других командах. Мы считаем каждое место, и в зависимости от соперников мы будем принимать решение".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В день открытия Олимпиады в рамках командного турнира мужчины и пары представят короткие программы, танцоры - ритм-танец. Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде завершится 19 февраля произвольной программой спортивных пар.