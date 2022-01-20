"Салават Юлаев" не имеет претензий к Хартикайнену за появление в форме финского клуба

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уфимский клуб "Салават Юлаев", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не имеет вопросов к финскому нападающему Тему Хартикайнену, который готовится к Олимпиаде в форме его бывшей команды "Калпа". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов.

В четверг в Instagram команды "Калпа" появилась фотография Хартикайнена, тренирующегося в форме этого клуба.

"У нас нет вопросов к Хартикайнену. Это клуб, в котором он выступал с детства. Обратите внимание, что он вышел на лед в гетрах нашего, зеленого цвета, - сказал Чижов. - К тому же человек поддерживает форму, готовится к Олимпиаде".

Хартикайнену 31 год, он выступал за клуб "Калпа" с сезона-2017/18, в 2010 год уехал играть в Северную Америку, где играл в составе команды Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон". С 2013 года выступает за "Салават Юлаев". В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Хартикайнен набрал 24 (13 шайб +11 результативных передач) очка.