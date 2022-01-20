Российским шорт-трекистам подтвердили максимальное число олимпийских квот

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил Олимпийскому комитету России (ОКР) и Союзу конькобежцев России получение мужской национальной сборной по шорт-треку дополнительной квоты для участия в Играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В понедельник Барышева сообщила, что мужская сборная России получила пятую квоту для участия в Олимпийских играх в Пекине.

"Международный союз конькобежцев, сделав перераспределение, смог добавить сборной России одну дополнительную квоту, - сказала Барышева. - ISU обратился в ОКР, поставив нас в копию. Квота была подтверждена. В шорт-треке у нас максимальная квота - "5+5".

Олимпийский турнир по шорт-треку пройдет с 5 по 16 февраля.