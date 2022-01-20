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Олимпиада-2022 в Пекине

Федерация сноуборда России объявила состав сборной на Олимпийские игры в Пекине

Соревнования по сноуборду на Олимпиаде пройдут с 5 по 15 февраля
Виктор Уайлд Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктор Уайлд
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России утвердил состав команды по сноуборду на Игры в Пекине, в него вошли 14 спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России.

"Список вчера был утвержден президиумом Федерации сноуборда России, а сегодня утвержден Олимпийским комитетом России. В него вошли 14 спортсменов. В состав мужской сборной России вошли Виктор Уайлд, Даниил Донских, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев и Владислав Хадарин. В состав женской команды - Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, София Надыршина, Кристина Пауль, Александра Паршина, Наталья Соболева и Полина Смоленцова", - сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации сноуборда России.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, соревнования по сноуборду - с 5 по 15 февраля.

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