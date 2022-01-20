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Фигурное катание

Рухин выиграл короткую программу на первенстве России по фигурному катанию

Второе место занимает Артем Ковалев, третье - Александр Волков

САРАНСК, 20 января. /ТАСС/. Егор Рухин показал лучший результат в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир проходит в Саранске.

17-летний фигурист, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, получил за прокат 86,09 балла. Второе место после короткой программы занимает Артем Ковалев, тренером которого является Александр Волков (85,02), третье - Илья Яблоков, представляющий СШОР "Москвич" (83,22).

В текущем сезоне Рухин завоевал серебро и бронзу на этапах Гран-при среди юниоров.

Произвольную программу юниоры представят в пятницу. Первенство России завершится 22 января.

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