ФК "Уфа" пока не подписал договор с новым спонсором

УФА, 20 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" пока не подписал договор с новым спонсором, о появлении которого ранее сообщили власти Башкирии. Именно по этой причине не было публично озвучено название этой компании, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Назаров.

В июле на пресс-конференции генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что команда недофинансирована, однако не имеет финансовых проблем. По его словам, денежного запаса "Уфе" хватит на сезон.

"Почему пока не называем название компании? Потому что не подписан пока договор. Переговоры ведутся, предварительное согласие получено, но пока договор не подписан, поэтому не называем", - сообщил Назаров.

Он отметил, что вернуться к этой теме, предположительно, можно будет через месяц.

В декабре глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о разрешении финансовых вопросов футбольного клуба, по его словам, команда получила денежный транш в размере 100 млн рублей, до конца 2022 года сумма достигнет 600 млн рублей.