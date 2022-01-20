Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

ТАСС, 20 января. Россиянин Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.
Бабиков преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 46,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал норвежец Тарьей Бё (отставание - 9,7 секунды; 2 промаха), третье место занял еще один россиянин Карим Халили (+48,5; 1), он впервые попал на подиум Кубка мира в личных гонках.
Россиянин Александр Логинов показал седьмой результат (+2.16,3; 3), Александр Поварницын не финишировал. Даниил Серохвостов и Максим Цветков, как сообщал Союз биатлонистов России, пропустили индивидуальную гонку в рамках подготовки к Олимпиаде. Ранее Бабиков не попал в олимпийский состав сборной России, но был включен в резерв.
В общем зачете Кубка мира лидирует француз Кентен Фийон-Майе (602 очка). Вторым идет его соотечественник Эмильен Жаклен (501), тройку лидеров замыкает швед Себастьян Самуэльссон (484). Логинов занимает пятое место (413), Эдуард Латыпов, пропускающий данный этап из-за коронавируса, располагается на 11-й строчке (336), Халили - на 21-й (222), Серохвостов идет 26-м (199), Бабиков - 34-м (129), Поварницын - 36-м (114), Цветков - 43-м (81).
Этап Кубка мира в Антхольце завершится 23 января.