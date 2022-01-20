Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

ТАСС, 20 января. Россиянин Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

Три биатлонистки сборной России пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Бабиков преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 46,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал норвежец Тарьей Бё (отставание - 9,7 секунды; 2 промаха), третье место занял еще один россиянин Карим Халили (+48,5; 1), он впервые попал на подиум Кубка мира в личных гонках.

Россиянин Александр Логинов показал седьмой результат (+2.16,3; 3), Александр Поварницын не финишировал. Даниил Серохвостов и Максим Цветков, как сообщал Союз биатлонистов России, пропустили индивидуальную гонку в рамках подготовки к Олимпиаде. Ранее Бабиков не попал в олимпийский состав сборной России, но был включен в резерв.

В общем зачете Кубка мира лидирует француз Кентен Фийон-Майе (602 очка). Вторым идет его соотечественник Эмильен Жаклен (501), тройку лидеров замыкает швед Себастьян Самуэльссон (484). Логинов занимает пятое место (413), Эдуард Латыпов, пропускающий данный этап из-за коронавируса, располагается на 11-й строчке (336), Халили - на 21-й (222), Серохвостов идет 26-м (199), Бабиков - 34-м (129), Поварницын - 36-м (114), Цветков - 43-м (81).

Этап Кубка мира в Антхольце завершится 23 января.