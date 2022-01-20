Колосков назвал верным решение ФИФА о введении новых правил аренды игроков

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) о введении новых правил аренды игроков является продуманным и верным. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

ФИФА в четверг на официальном сайте объявила о введении новых правил аренды игроков в мировом футболе, которые вступит в силу в июле 2022 года. Число игроков, которых можно взять или отдать в аренду одному и тому же клубу, будет ограничено тремя футболистами. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клубы смогут иметь максимум восемь игроков, взятых в аренду, и восемь игроков, отданных в аренду. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет применяться та же конфигурация, но не более семи игроков, а начиная с июля 2024 года - не более шести игроков.

"Такие шаги не принимаются спонтанно, - сказал Колосков. - Понятно, что за этим стоит серьезный анализ того, что происходит в мировом футболе. Речь же идет не о какой-то отдельной конфедерации, а обо всем мировом футболе".

"Порой клубы жили только за счет того, что арендовали игроков или, наоборот, отдавали их. А игроки как разменная монета мотались. Это заставит клубы более ответственно относиться к формированию состава", - добавил собеседник агентства.

ФИФА борется с созданием искусственных фарм-клубов

В российском футболе ограничение по количеству игроков, которое один клуб может отдать в аренду другому, действует с августа 2020 года. На данный момент лимит аренд равен двум. На вопрос о том, можно ли сказать, что в этом вопросе РФС шел в авангарде мирового футбола, почетный президент союза затруднился дать однозначный ответ.

"Не думаю, что у нас какое-то чрезмерное количество передвижений футболистов в аренде. Иногда это оправдано, потому что игрок достаточно приличного уровня не может заиграть, потому что на его позиции есть футболист более высокого уровня. В такой ситуации понятно, что игроку лучше уйти в аренду. Не могу сказать, что в России была вакханалия с арендами", - подчеркнул Колосков.

"Это борьба с появлением искусственных фарм-клубов. Один клуб может отдать семь-восемь воспитанников в аренду, потом заберет их обратно, а другой клуб развалится. Теперь во всем мире будут единые правила. ФИФА все делает разумно и правильно", - резюмировал он.