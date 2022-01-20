Месяц в "пузыре". Российских спортсменов оградили от коронавируса перед Олимпиадой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Олимпиада в Пекине стартует через две недели, но спортсмены уже изолированы от внешнего мира. В России на тренировочных базах организованы "пузыри", в которых им придется провести еще месяц - "чистую" зону они не покинут даже во время перелета в олимпийскую столицу, где их ждут еще более строгие ограничения.
Олимпиада - главный старт для большинства спортсменов мира, пропустить его из-за положительного результата теста на ковид - трагедия. Церемония открытия Игр пройдет 4 февраля, в оставшиеся дни необходимо гарантировать спортсменам, тренерам и специалистам сборных безопасную среду.
В России на тренировочных базах особый режим уже действует, трудности могут возникнуть у тех, кто остается за границей и продолжает принимать участие в соревнованиях. "Особую тревогу вызывает нахождение наших спортсменов за рубежом, я обратил внимание на то, что главные тренеры, специалисты несут личную ответственность за то, чтобы максимально обезопасить спортсменов от рисков заболевания", - отметил на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР) министр спорта России Олег Матыцин.
Исполком ОКР прошел в четверг. Руководители олимпийского комитета перед Играми тоже решили переместиться в "пузырь" - президент организации Станислав Поздняков, который возглавит российскую делегацию в Пекине, принимал участие в заседании удаленно. "Сейчас важно усилить контроль за состоянием здоровья спортсменов, минимизировать их участие в любых, особенно публичных, мероприятиях, строго соблюдать антиковидные протоколы и рекомендации Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр, - сказал Поздняков. - Тем более что сейчас в Пекине будут действовать гораздо более жесткие правила по сравнению с Олимпиадой в Токио".
Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Всего олимпийская делегация включает 509 человек - спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. В расширенный список команды вошли 217 спортсменов - 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Окончательный состав станет известен 24 января - после того, как с составами определятся российские команды по хоккею и фристайлу.
Долетят все
Российские биатлонисты - в числе тех спортсменов, которые продолжают оставаться за рубежом. В том числе и Эдуард Латыпов - новый лидер команды, который в начале января сдал тест на ковид, показавший положительный результат, и продолжает находиться на карантине. Покинуть его он должен 21 января, однако Китай его пока принимать не готов - ему будут рады после 28 января, в то время как биатлонная команда отправляется в олимпийскую столицу на два дня раньше.
Как обеспечить его перелет - пока вопрос. Министр спорта заверил, что проблем возникнуть не должно. "Все вопросы, связанные с логистикой и обеспечением тренировочного процесса, будут решены, никаких сбоев не произойдет, - сказал Матыцин. - Будем работать в соответствии с ситуацией и находить решения для того, чтобы наши ведущие спортсмены, в числе которых и Эдуард Латыпов, сохранили хорошую форму и приняли участие в Олимпиаде".
По сравнению с токийской Олимпиадой в Пекине будут действовать более строгие антиковидные меры. К "замкнутой системе" будут допущены только полностью вакцинированные лица (за исключением несовершеннолетних). Ежедневное ПЦР-тестирование будут проходить не только члены команд, а все участники Игр. В Пекине будут предъявляться особые требования к маскам, разрешено будет использовать только определенные их типы.
Все это продлится до 20 февраля - в этот день Игры в Пекине будут закрыты. Важная деталь про церемонию их открытия: у каждой команды во время традиционного парада сборных будет по два знаменосца. "У нас остается открытым вопрос о знаменосцах, - сказал Поздняков. - Как и в Токио, [знаменосцами] будут два человека. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства. С кандидатурами мы определимся на месте, когда точно поймем, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии".