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Олимпиада-2022 в Пекине

Редькин оценил шансы Бабикова попасть в олимпийскую команду по биатлону

Бабиков в четверг выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Победа Антона Бабикова на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце вряд ли позволит ему попасть в состав российской команды на Олимпиаду. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Евгений Редькин.

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Бабиков в четверг одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. 30-летний биатлонист не попал в состав олимпийской команды, который был объявлен 17 января, он был включен в число запасных.

"Антон - молодец, - сказал Редькин. - Хочу поздравить всех с этой победой, особенно - личного тренера Виктора Никитина. Приятно, когда наши ребята побеждают или занимают призовые места. Мы показали зубы, норвежцы ошиблись, пусть ошибаются и дальше".

"Надо ли включать Бабикова в олимпийский состав? Этот вопрос не в моей компетенции, его надо решать Союзу биатлонистов России. Я не думаю, что сейчас состав будут экстренно менять, команда уже определена, но Антон доказал, что способен на высокий результат. Даже если он не поедет на Олимпиаду, впереди у него еще будет возможность проявить себя на других соревнованиях, в том числе на чемпионате мира", - добавил победитель индивидуальной гонки на Олимпиаде 1992 года.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В состав олимпийской команды России по биатлону попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов.

Цветков и Серохвостов пропускали гонку, Халили занял третье место.

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