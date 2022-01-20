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Мировой футбол

Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с датским "Мидтьюлланном"

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона
Вагнер Лав AP Photo/Lefteris Pitarakis
Описание
Вагнер Лав
© AP Photo/Lefteris Pitarakis

ТАСС, 20 января. Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в футбольный клуб "Мидтьюлланн". Об этом сообщает пресс-служба датской команды.

Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Последним клубом бразильца был казахстанский "Кайрат", который он покинул в конце ноября.

Вагнер Лаву 37 лет, он выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09).

"Мидтьюлланн" занимает первое место в чемпионате Дании, набрав 35 очков после 17 матчей.

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