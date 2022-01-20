По спортивному принципу. Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в четверг опубликовала на официальном сайте состав сборной для участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. В мужском одиночном катании Россию на Олимпиаде представят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалев. В соревнованиях женщин выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В соревнованиях спортивных пар страну представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

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Согласно критериям отбора ФФККР, состав сборной команды для участия в чемпионатах Европы и мира, а также зимних Олимпийских играх формируется в соответствии с местами, занятыми спортсменами на чемпионате России, где необходимо занять в каждой дисциплине первое-второе места. Однако окончательный состав на Олимпиады или чемпионаты мира в неолимпийский сезон может корректироваться с учетом результатов выступления спортсменов на европейском первенстве и выполнения ими установленных индивидуальных заданий. После чемпионата России вопросов по составу на личный турнир Олимпиады не было в женском одиночном катании, танцах на льду и в парном катании. Результаты чемпионата Европы лишь подтвердили право спортсменов оказаться в основном составе сборной. В соревнованиях женщин первой стала Валиева, Щербакова - второй, Трусова - третьей, в турнире танцоров победили Синицина и Кацалапов, серебро взяли Степанова и Букин, дебютанты турнира Дэвис и Смолкин заняли седьмое место. В соревнованиях спортивных пар чемпионами стали Мишина и Галлямов, вторыми - Тарасова и Морозов, бронзу завоевали Бойкова и Козловский. Борьба за путевку Куда сложнее выглядела ситуация в мужском одиночном катании. Первая четверка национального чемпионата выглядела так: Кондратюк, Коляда, Мозалев и Евгений Семененко. В состав команды на чемпионат Европы были включены Кондратюк, Коляда и Семененко, в пользу которого говорил его опыт участия в чемпионате мира в Стокгольме. Но Коляда прямо перед континентальным первенством был вынужден сняться из-за травмы, а у Мозалева появился шанс обосновать свои олимпийские амбиции, и в итоге он на чемпионате Европы стал четвертым, Семененко - пятым, и, как следствие, запасным в олимпийском составе.

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"Решение было единогласным", - рассказал ТАСС президент ФФККР Александр Горшков. По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, состав сборной был сформирован по спортивному принципу. "Состав по одиночникам был ожидаемым, справедливым", - сказала Тарасова ТАСС. Что же касается ситуации с Мозалевым и Семененко, то мнение экспертов также однозначно. Илья Авербух, например, уверен, что Мозалев двумя последними стартами обеспечил себе олимпийскую путевку, дважды обыграв Семененко. Александр Жулин подчеркнул, что ФФККР поступила честно. "Семененко дали шанс, и на чемпионате Европы Мозалев обыграл его второй раз после чемпионата России, федерация поступила очень честно и справедливо, состав абсолютно правильный и ожидаемый", - сказал он. Что же касается Коляды, то и его место в команде обсуждалось не меньше, чем заочная дуэль за путевку Мозалева и Семененко. Несмотря на титулы и любовь болельщиков, место Коляды в команде нельзя было считать безоговорочным, ситуацию усугубляла травма фигуриста, из-за которой он пропустил чемпионат Европы. "У меня не вызывал сомнений вызов Коляды в связи с травмой, потому что было оговорено, что повреждение несерьезное, решили подстраховаться. Это совершенно правильно, потому что это наш заслуженный спортсмен, - сказала ТАСС заслуженный тренер России Инна Гончаренко. - Рисковать здоровьем не нужно в такой ситуации, он себе место заработал до чемпионата Европы. Лично у меня никогда не было никаких сомнений в вызове Коляды". "Гадать бесполезно, бороться все будут" В мужском одиночном катании российским спортсменам будет непросто. "Им будет достаточно сложно претендовать на первое место, потому что там есть перезаслуженный чемпион мира [японец Юдзуру Ханю] с более тяжелым контентом. Но жизнь - сложная штука, нужно бороться всегда, потому что чистые прокаты дают хороший результат, мы увидели на примере Кондратюка чистые прокаты и в короткой, и в произвольной программах [на чемпионате Европы], вот этого хочется видеть от наших мужчин, а какой будет расклад, соревнование есть соревнование, гадать неправильно и бесполезно, бороться все будут", - отметила Гончаренко.

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Что же касается остальных видов, то доминирование России в женском одиночном катании сомнению не подлежит. Валиева - действующая абсолютная рекордсменка мира, которая старт за стартом улучшает свои же достижения. Действующая чемпионка мира Щербакова на европейском первенстве в Таллине еще раз доказала, что в решающий момент готова выступать даже выше своих возможностей. Трусова в случае удачного выполнения своих многочисленных четверных прыжков способна получать очень высокие оценки. В танцах действующими чемпионами мира являются Синицина и Кацалапов. Свою конкурентоспособность на чемпионате Европы доказали и действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Главными конкурентами россиян станут серебряные призеры Олимпиады в Пхёнчхане французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, пропустившие континентальное первенство. Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира. За плечами Тарасовой и Морозова есть олимпийский опыт - они серебряные призеры командного турнира в Пхёнчхане. Сильны амбиции и бронзовых призеров чемпионата мира Бойковой и Козловского. Главные конкуренты российских фигуристов - серебряные призеры Олимпиады 2018 года Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые будут выступать на домашнем льду. Олимпийские кольца как серьезный стимул Впереди объявление состава на командный турнир. Он будет определен лишь тогда, когда станет известен полный состав всех участников Олимпиады во всех видах. Болельщикам пока остается лишь строить догадки, кто войдет в окончательную заявку и будет ли федерация использовать две замены в турнире, который дебютировал в программе Олимпиад в 2014 году в Сочи. А пока спортсмены готовятся к вылету в Красноярск, где пройдет заключительный сбор команды, затем - вылет в Пекин 1 февраля. На данный момент выбор ФФККР выглядит оптимальным. "Выбран наисильнейший состав, сильнее не подберешь. По двум стартам (чемпионаты России и Европы - прим.ТАСС) выявлены наиболее сильные спортсмены по всем видам", - сказал ТАСС глава тренерского совета ФФККР Елена Чайковская.

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