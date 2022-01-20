Спортсмены из восьми стран и 56 регионов России выступят на Деминском лыжном марафоне

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Лыжники из восьми стран и 56 регионов России примут участие в традиционном Ростех - Деминском лыжном марафоне, который пройдет под Рыбинском в Ярославской области 6 и 7 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"6-7 марта под Рыбинском пройдет традиционный Ростех - Деминский лыжный марафон. Заявки на участие в соревнованиях уже подали 3 429 спортсменов и любителей лыжных гонок из 56 регионов России и восьми стран мира", - говорится в сообщении.

Золотая гонка на 50 километров состоится 6 марта, серебряная гонка на 25 километров, а также юниорские гонки и беби-марафон пройдут 7 марта. Спортсмены, выступающие на дистанциях 50 и 25 километров, которые зарегистрировались до 31 декабря, получат бесплатную страховку на время участия в марафоне. Для зрителей будет организована развлекательная программа.

В этом году на марафон приедут четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, трехкратный призер зимних Олимпийских игр Александр Завьялов, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева и тренер сборной Китая, олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады 2014 года Никита Крюков.

"До стартов осталось 46 дней, поэтому в оставшееся время нужно работать особенно результативно. При организации такого рода стартов традиционно обращаем особое внимание не только на спортивную составляющую, но и на вопросы безопасности и организацию культурной программы. Несмотря на то что ряд ограничительных мер в связи с коронавирусом сохраняется, нужно сделать все возможное, чтобы марафон запомнился его участникам и зрителям как яркий праздник", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева.

Деминский марафон - крупнейший лыжный марафон России, который включен в престижную марафонскую серию Международной федерации лыжных гонок (FIS) Worldloppet Cup.