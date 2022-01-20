ФИФА за сутки получила 1,2 млн запросов на покупку билетов на чемпионат мира в Катаре

ТАСС, 20 января. Международная федерация футбола (ФИФА) получила 1,2 млн запросов на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в первые сутки после начала продаж. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Стартовала продажа билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре

В среду ФИФА объявила о старте продаж билетов на мировое первенство. Как сообщает пресс-служба, больше всего запросов поступило от болельщиков из Катара, Аргентины, Мексики, США. Болельщики со всего мира оставили заявки на покупку более 140 тыс. билетов на финальный матч.

Первый этап продаж продлится до 8 февраля. Билеты на матчи группового этапа для иностранных болельщиков стоят от 250 до 800 катарских риалов (от $69 до $220), для местных - 40 катарских риалов ($11). Билет на финальный матч местным поклонникам футбола обойдется в 750 катарских риалов ($206), иностранным болельщикам придется заплатить от 2 200 до 5 850 катарских риалов (от $604 до $1,6 тыс.).

Второй этап продаж пройдет до жеребьевки чемпионата мира, которая состоится 1 апреля. У болельщиков будет возможность приобрести билеты в порядке живой очереди. Дальнейшие этапы продаж пройдут после жеребьевки.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.