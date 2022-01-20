Андронов: российским хоккеистам не стоит переоценивать свои возможности на Олимпиаде

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России нельзя ни переоценивать, ни недооценивать свои возможности на Олимпийских играх. Об этом журналистам рассказал нападающий российской команды Сергей Андронов.

Мужской олимпийский турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля. Второй раз подряд Олимпиада пройдет без игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборная России сыграет в одной группе с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

"Нужно вынести то, что легких и проходных игр не будет. Шансы на Олимпиаде будут одинаковы. Когда мы все вступим в игру, главное, не переоценить свои возможности и не недооценить их", - сказал Андронов.

"Если победим на Олимпиаде, скажут, что выиграли у слабаков, а если проиграем, то скажут, что проиграли слабакам. Я в НХЛ никогда не играл. Да, в нашем спорте есть НХЛ и все остальное. Я уверен, что есть много хороших мастеровитых игроков и вне НХЛ", - добавил он.

Форвард ЦСКА не участвовал в Кубке Первого канала - последнем турнире перед Олимпиадой, который проходил в середине декабря. "Я переживал, когда не попал в состав, что это последняя репетиция перед сборами. Но потом поговорил с Сергеем Викторовичем (Федоровым, главным тренером ЦСКА и тренером сборной России - прим. ТАСС), он сказал, что я в планах. Сейчас всех вводят в систему игры, говорят тактические вещи, ребята еще с Кубка Первого канала это знают", - отметил он.

В настоящее время на сборе из-за положительного теста на ковид отсутствует главный тренер сборной России Алексей Жамнов. "Тяжело не обращать на это внимание, нет ощущения полностью собранной команды", - заметил Андронов.