Стали известны все пары 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 21 января. Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Камеруне.

В четверг матчами группы F завершился групповой этап. Сборная Мали со счетом 2:0 обыграла команду Мавритании и заняла первое место в квартете, набрав семь очков в трех матчах. Матч Гамбия - Тунис завершился со счетом 1:0, команды заняли второе (семь очков) и третье (3) места соответственно. Сборная Мавритании стала четвертой (0).

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. В плей-офф вышли две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место.

В 1/8 финала пройдут матчи Камерун - Коморские острова, Буркина-Фасо - Габон, Сенегал - Кабо-Верде, Гвинея - Гамбия, Марокко - Малави, Нигерия - Тунис, Кот-д'Ивуар - Египет, Мали - Экваториальная Гвинея. Встречи состоятся с 23 по 26 января.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.