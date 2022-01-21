"Барселона" проиграла "Атлетику" в 1/8 финала Кубка Испании по футболу

ТАСС, 21 января. "Барселона" в гостях со счетом 2:3 в дополнительное время проиграла "Атлетику" из Бильбао в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Мамес".

В составе победителей отличились Икер Мунианин (2-я минута, 105+1), Иниго Мартинес (86). У "Барселоны" голы забили Ферран Торрес (20), Педри (90+3).

Соперник "Атлетика" по четвертьфиналу определится позднее.

"Барселона" является 31-кратный обладателем Кубка Испании. В финале прошлого розыгрыша турнира команда со счетом 4:0 обыграла "Атлетик", в активе которого 23 выигранных титула.

Кубок Испании проводится с 1903 года, "Барселона" и "Атлетик" являются самыми титулованными командами турнира. Финал текущего розыгрыша пройдет 23 апреля на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье.