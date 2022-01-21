Гандболист Шишкарев присоединился к сборной России на чемпионате Европы после коронавируса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев присоединился к команде на чемпионате Европы после отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Шишкарев заразился коронавирусом 17 января после матча предварительного этапа с норвежцами (23:22). Игрок пропустил встречи с командами Словакии (36:27) и Швеции (23:29).

В пятницу сборная России в матче основного этапа чемпионата Европы в Братиславе встретится с командой Испании. Из-за коронавируса в матче не сыграют Андрей Верещагин и Сергей Марк Косоротов.

Российские гандболисты на основном этапе выступают в группе 2. В турнирной таблице первое место занимает команда Испании (4 очка), далее идут сборные Норвегии (2), Швеции (2), Германии (2), России (2) и Польши (0). Две лучшие команды группы выйдут в полуфинал.