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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Основная часть тестовых мероприятий перед Универсиадой в Екатеринбурге пройдет в 2023 году

Соревнования пройдут с 8 по 19 августа 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Основная часть тестовых соревнований на объектах летней Универсиады в Екатеринбурге пройдет в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"[Тестовые мероприятия пройдут] на всех площадках. Есть мероприятия в 2022 году, но основная часть - в 2023 году. Тестовые мероприятия пройдут по всем 18 видам спорта", - сказал Шмыков.

Власти региона, по словам Шмыкова, уверены в том, что все объекты после соревнований будут загружены.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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