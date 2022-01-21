{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

У российских биатлонистов не выявили коронавирус на этапе Кубка мира в Антхольце

Этап в Италии завершится 23 января
Эдуард Латыпов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Эдуард Латыпов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Результаты тестов на коронавирус всех российских биатлонистов на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В четверг пресс-служба СБР сообщила, что российские биатлонистки Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко не выступят в индивидуальной гонке, которая состоится в пятницу. Мужскую индивидуальную гонку пропустили Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов 6 января заразился коронавирусом. До 19 января спортсмен находился на карантине в Германии. В ближайшее время он отправится в Антхольц.

22-23 января на этапе Кубка мира в Антхольце состоятся эстафеты и масс-старты. Этап в Италии является последним перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Теги
Биатлон
Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Основная часть тестовых мероприятий перед Универсиадой в Екатеринбурге пройдет в 2023 году
Соревнования пройдут с 8 по 19 августа 2023 года
Читать полностью