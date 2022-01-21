Габулов считает вратаря Сафонова явным первым номером в сборной России по футболу

ТАСС, 21 января. Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов на данный момент является явным первым номером сборной России по футболу. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший голкипер национальной команды, бронзовый призер чемпионата Европы Владимир Габулов.

Сафонов провел в составе сборной России семь матчей.

"На сегодняшний день мы имеем четко выраженного первого номера сборной - Сафонова, - отметил Габулов. - Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определенность. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят".

На заключительные матчи группового этапа отборочного турнира чемпионата мира с командами Кипра (6:0) и Хорватии (0:1) в сборную России был вызван вратарь норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин. "Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Все-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем", - считает Габулов.

"При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И [Александр] Селихов достоин вызова, и [Антон] Шунин, и [Андрей] Лунев, и [Илья] Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной", - заключил он.

Ближайший матч сборной России запланирован на 24 марта, игра должна пройти на стадионе "Лужники". В этот день команда под руководством главного тренера Валерия Карпина сыграет в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Польши. Победитель этой игры встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии за выход в финальную часть мирового первенства.