Братья Буровы вошли в состав сборной России по фристайлу на Олимпиаду

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2018 года в лыжной акробатике Илья Буров и трехкратный чемпион мира Максим Буров вошли в состав сборной России по фристайлу на Игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

В состав российской команды вошли 22 спортсмена.

В акробатике также выступят Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова. В ски-кроссе Россию представят Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова, в могуле - Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова. В слоуп-стайле в состав вошли Анастасия Таталина и Ксения Орлова, в хаф-пайпе - Роман Егоров.

Федерация фристайла России совместно с Олимпийским комитетом России продолжает активную работу по отстаиванию интересов в Международном олимпийском комитете и Международной федерацией лыжного спорта в части выделения дополнительных квот в связи с неучастием в квалификационных соревнованиях по причине запрета на въезд со стороны властей США и Канады.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Фристайлисты разыграют 13 комплектов медалей.